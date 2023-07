Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche del ragazzo di 32 anni Orlando Gonzales Puma che domenica pomeriggio si è tuffato nelle acque del lago di Endine, a largo di Ranzanico, e non è mai più riemerso.

L’uomo di origini boliviane e residente a Bergamo stava facendo un giro del lago all’altezza del comune di Ranzanico insieme ad altre persone che hanno subito dato l’allarme dopo averlo cercato invano attorno all’imbarcazione. Sul posto sono al lavoro il nucleo Soccorso alpino fluviale dei vigili del fuoco, i volontari dei pompieri di Lovere (Bergamo) e i sommozzatori di Milano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 32enne si sarebbe tuffato dal pedalò noleggiato poco prima insieme alla compagna: con loro anche la figlia 17enne della donna e un amico. Si sarebbe tuffato in acqua per aiutare la ragazzina, portandole un salvagente: ma mentre nuotava sarebbe improvvisamente andato a fondo. Non si esclude sia conseguenza del fenomeno noto come idrocuzione, ovvero una sincope da immersione rapida causata dallo shock termico quando l’acqua è troppo fredda.

A pochi minuti dall’accaduto erano già stati mobilitati vigili del fuoco e carabinieri, l’ambulanza della Croce Rossa di Entratico, l’elisoccorso decollato da Bergamo. Le ricerche sono proseguite fino a sera, ma senza esito, e poi come detto riprese lunedì all’alba. Una decina di giorni fa, il 22 giugno, sempre nel lago di Endine aveva perso la vita il 17enne Mohamed Alì Samy Sayed, annegato dopo un tuffo a Spinone al Lago, di fronte alla spiaggetta di Via Nazionale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione