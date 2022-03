Attimi di paura si sono vissuti nella mattinata di giovedì 24 marzo all’interno dell’ufficio postale di via del Grande Archivio, nel centro storico di Napoli. Due uomini, con il volto parzialmente coperto da cappello e scaldacollo, hanno fatto irruzione all’interno della filiale. Uno dei due, armato di taglierino, si è fatto consegnare il denaro presente nelle casse, circa 600 euro, da una dipendente prima di allontanarsi a piedi.

E’ stata la stessa dipendente a tranquillizzare le persone presenti all’interno dell’ufficio postale durante il raid armato della coppia. Un cliente che stava mostrando il green pass all’ingresso è stato minacciato da uno dei due malviventi. “Posa il cellulare, non chiamare la polizia, ti spacco la testa” l’ordine impartito. “State tranquilli, adesso vanno via” le parole della donna.

L’episodio è stato denunciato alla polizia, intervenuta poco dopo presso la filiale che si trova tra via Duomo e via San Biagio dei Librai. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per acquisire dettagli utili all’identificazione dei due rapinatori entrati in azione. Sul posto anche la Scientifica per rilevare le impronte lasciate dai due all’interno dell’ufficio postale.

