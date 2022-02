Red Canzian si è concesso una passeggiata per la prima volta a un mese dal ricovero in Ospedale. L’ha raccontato lo stesso bassista dei Pooh in un video postato sulla sua pagina Facebook. “Ciao a tutti è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero e oggi per la prima volta sono uscito per respirare l’aria vera, quella buona e pura che mi mancava tanto”, ha detto l’artista.

Il video è stato girato nel giardino dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove Canzian dovrà restare ancora tre o quattro mesi. Il bassista è visibilmente affaticato dalla lunga degenza e dall’operazione al cuore: è stato ricoverato per una grave infezione cardiaca. “La cura antibiotica è ancora lunga e dovrò restare qui ancora per tre o quattro settimane. Quello che ho avuto è stato molto brutto, per cui ci sentiremo solo ogni tanto. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei post sui social. Ma sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qua con le mie gambe e tornerò in camera con le mie gambe. Vi abbraccio tutti, mi mancate”.

Al Corriere della Sera Canzian aveva raccontato in un’intervista di aver avuto tanta paura, di essersi accorto subito che si trattava di qualcosa di grave. “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile“.

L’infezione che ha colpito il bassista a inizio gennaio l’aveva portato a un ricovero urgente. Ha rischiato la setticemia. La situazione adesso sembra stabile ma lo spavento è stato grande anche per i problemi di cui aveva sofferto in passato Canzian: una dissezione all’aorta e un tumore dal quale è guarito.

I Pooh hanno affrontato mesi di grande dolore: prima per la morte dello storico batterista Stefano D’Orazio e poi per la morte di Paola Toeschi, moglie del chitarrista Dodi Battaglia. “Il dolore per alla perdita di Stefano non passa – aveva raccontato Canzian nella stessa intervista – Anche quando litigavamo c’era sempre una forma di rispetto. Mi manca il suo sorriso. Lui era in grado di cambiare in meglio una giornata”.

Il bassista è legato sentimentalmente alla moglie Beatricee Niederwiser, dalla quale ha avuto un figlio. La primogenita Chiara invece era nata dal matrimonio con la prima moglie Delia Gualtiero.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

