Tragedia per Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh: è morta Paola Toeschi, la moglie, dopo una lunga malattia. Aveva 51 anni ed era sposata con l’artista dal 2011. A dare l’annuncio proprio l’artista sui suoi canali social: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”. Alla donna era stato diagnosticato nel 2010 un tumore al cervello.

Toeschi era attrice e pubblicitaria. Aveva scritto e pubblicato nel 2015 Più forte del male, un libro nel quale aveva raccontato la malattia e l’importanza della fede per affrontarla. A cambiarle la vita, segnandola nel profondo, un viaggio a Medjugorje. “Sono tornata a casa un’altra persona – aveva dichiarato in televisione, intervistata su Tv2000 – Arrivata lì mi sono sentita in pace e nel frattempo alla malattia non pensavo neanche più. La Madonna ti rivolta come un calzino”.

Battaglia e Toeschi nel 2005 avevano avuto una figlia, Sofia. Un altro lutto tragico e profondo colpisce la band, anche una sorta di famiglia, dopo 50 anni di carriera insieme fino allo scioglimento nel 2016. L’anno scorso, il 6 novembre, era morto il batterista Stefano D’Orazio. Proprio all’ex compagno di musica, vita e avventure gli altri componenti avevano dedicato più di una canzone nell’ultimo anno.

Come in quella tragedia, anche questa volta il gruppo si è unita chiusa come un pugno. “Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli”, ha scritto Roby Facchinetti sui social. “Ciao Paola… Il nostro dolore è grande… davvero grande… e preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio… ti arrivi, Paola cara, il nostro abbraccio più sincero. Tutti stretti attorno a Sofia e Dodi in questo momento così brutto. Red, Bea, Chiara e Phil…”, è stato invece il saluto pubblico di Red Canzian.

Battaglia si è sposato tre volte e ha avuto quattro figli. Sara Elisabeth e Serena Grace sono nate dall’unione con la prima moglie Louise, Daniele dalla compagna Loretta Lanfredi. Il chitarrista è anche nonno, dal 2009, quando è nata Victoria, figlia di Sara Elisabeth.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

