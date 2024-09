Non solo la pena che dovrà espiare Filippo Turetta per aver ucciso la ex fidanzata Giulia Cecchettin. Nel processo iniziato oggi sarà valutato anche il rimborso economico che i Turetta dovranno alla famiglia della ragazza. “Un milione di euro è quanto abbiamo stimato possa essere un rimborso che Filippo Turetta dovrà alla famiglia di Giulia”. Parole chiare, quelle dette dall’avvocato Nicodemo Gentile che tutela la parte civile Elena Cecchettin, sorella di Giulia. “La stima si basa sulle tabelle della Giustizia”, ha precisato il legale.

Processo Filippo Turetta, le parole di Gino Cecchettin

Nel giorno dell’inizio del processo a Turetta, si è molto parlato dell’assenza in aula del giovane 22enne. Un’assenza che per Gino Cecchettin, padre di Giulia, è “indifferente, è a sua discrezione”. Anche perché “non avrei niente da dirgli”, “Il danno l’ha fatto”, ha affermato. “Come sto io? Oggi sicuramente non bene, ma non c’è giorno in cui non pensi alla mia Giulia”, sottolinea ancora.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani