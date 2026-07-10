Road to be better. Napoli sempre più internazionale nell’anno di capitale europea dello sport 2026 con l’iniziativa coordinata da Gianluca Amato, referente Commissione nazionale progetti scolastici della Federkombat. Lo stadio Arturo Collana aprirà le sue porte sabato 11 luglio (ore 18.30) a ben 17 match di Full Contact, Low Kick e K1 rules. Si tratta di una manifestazione che mira a valorizzare i talenti nostrani dai 16 ai 18 anni e diventare un appuntamento in pianta stabile nel palinsesto sportivo cittadino e regionale, su proposta del presidente federale nazionale Riccardo Bergamini.

Non a caso la scelta del glorioso impianto vomerese, primo Centro Federale in Italia per la Federkombat. E allora migliorare e crescere sempre punta ad essere il mantra della kermesse, che intende sviluppare il movimento giovanile della kickboxing a contatto pieno. Protagonisti sul ring saranno gli atleti della Nazionale italiana che si confronteranno con gli omologhi provenienti da altri paesi del Vecchio Continente, in vista del Campionato del Mondo che si terrà a settembre a Jesolo. L’evento dalla forte valenza educativa vedrà il pieno coinvolgimento delle società campane di boxe e arti marziali, in sinergia con le Fiamme Oro della Polizia di Stato e il Mim

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