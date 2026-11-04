La rilevanza commerciale del Mediterraneo è un presupposto che non si può dare più per scontato. Ne parliamo con Rocco Buttiglione, ex ministro per le Politiche comunitarie e per i Beni e le Attività culturali nei primi anni Duemila (governo Berlusconi). Buttiglione sarà tra gli ospiti dell’importante convegno in programma a Matera il prossimo 7 novembre, dal titolo “Sud chiama Sud. Matera e il Mediterraneo tra presente e futuro”, promosso dalla Società Dante Alighieri in occasione dell’anno di Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

Cosa sarà del Mediterraneo come rotta commerciale?

«Nessuno può dirlo con certezza, ma di sicuro nulla sarà più come prima. In altri Paesi si stanno ponendo il problema da tempo: l’interesse di Trump per la Groenlandia parte da qui, mentre Putin ha già commissionato le prime navi a scafo rinforzato, indispensabili per quelle rotte».

E noi?

«Ecco il punto. Noi cosa facciamo? L’Europa cosa fa? E dentro l’Europa, l’Italia cosa fa? E dentro l’Italia, il Mezzogiorno cosa fa? Bisognerebbe avere una politica chiara, ma in questo momento la questione non sembra all’ordine del giorno per la politica italiana. Capisco che non è un tema che può influenzare le prossime elezioni, ma dovremmo avere il coraggio di una politica di ampie vedute. Rischiamo di rimanere fuori dalle rotte che contano e di perdere grandi occasioni, come già accade per il Sud Italia».

In che senso?

«Oggi gran parte della manifattura è decentrata in Cina, Vietnam, India, Bangladesh, e arriva in Europa con rotte che passano attraverso lo stretto di Suez e arrivano nel Mediterraneo. Siccome ogni singolo giorno di navigazione ha costi altissimi, l’ideale per tutti sarebbe limitare i tempi di navigazione e sbarcare nei luoghi più vicini e poi spostare le merci con altri mezzi più economici. E quale sarebbe il luogo ideale per tutto questo? Taranto direi, o magari Brindisi e Gioia Tauro. E invece il Sud Italia non si è attrezzato a sufficienza, e così, per la gran parte delle merci, si finisce per scaricare al Pireo, o a Barcellona, o, per il Nord Europa, a Genova o a Trieste. E non è solo un problema di traffico dei porti: si perde un intero potenziale sistema industriale. Oggi molta manifattura arriva con un sistema di magazzino viaggiante: le parti della componentistica dei prodotti arrivano da Paesi diversi e vengono assemblate proprio nei porti di scarico, che non rimangono solo un approdo, ma anche il perno di un sistema industriale che ci gira attorno, creando tanti posti di lavoro».

Una domanda per il filosofo Buttiglione. Esiste una reale connessione culturale mediterranea, di cui siamo parte e che potremmo recuperare? Il senso della nomina di Matera a Capitale Mediterranea è anche questo…

«Esiste un fondo culturale comune che non abbiamo mai sfruttato perché non c’è mai stata una vera politica europea, non solo italiana, di dialogo interreligioso, mirata a stabilire connessioni tra le due sponde del Mediterraneo. Oggi non ci sono veri interlocutori sull’altra sponda perché ci siamo limitati a una visione mirata unicamente allo sfruttamento delle materie prime, anzi, di una sola materia prima: il petrolio. Lo storico Henri Pirenne ha spiegato che le regioni mediterranee italiane fioriscono solo nelle epoche in cui il Mediterraneo è un mare di commerci, mentre, quando la comunicazione fra i due lati del Mediterraneo si interrompe, il Sud diventa la periferia estrema di un’Europa il cui centro è collocato, come oggi, nella valle del Reno».

Hanno avuto un peso anche le questioni religiose in questo senso?

«Decisamente. Sul piano storico, di fatto, il Mediterraneo smette di essere centro del mondo quando nasce una guerra di religione con l’Islam, nel VII sec d.C. Il punto è che, anche negli ultimi decenni, anziché superare questa tensione, l’abbiamo approfondita. Voglio ricordare, in tal senso, i grandi sforzi di Giovanni Paolo II per impedire che lo scontro tra l’Occidente e il mondo arabo si trasformasse in una guerra di religione. All’inizio, sia l’Amministrazione Bush negli Stati Uniti che Al Qaeda avevano interesse a presentarla con questi caratteri, ma Giovanni Paolo II mise in chiaro che non lo era e che cause e responsabilità andavano ricercate altrove. Gli incontri di Assisi sono stati la risposta della Chiesa Cattolica a questo equivoco».

Una risposta che non ha cambiato le cose?

«Penso invece che in buona parte le abbia cambiate. Per quanto sia stata terribile la storia recente del terrorismo islamico, sono sicuro che le cose sarebbero andate molto peggio».

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Pino Suriano