Nora Junco è eurodeputata per la Spagna dal 2024. Eletta come indipendente, oggi siede tra le fila dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR). Con lei parliamo della situazione politica a Madrid e di come il centrodestra spagnolo debba seguire l’esempio dell’alleanza italiana per tornare al governo.

Il modello italiano di centrodestra è un modello da replicare in Spagna?

«Sarebbe l’ideale. Così come a sinistra si sono uniti per far vincere Pedro Sánchez, oggi noi abbiamo l’opportunità di unire i conservatori, i liberali e tutte le forze di destra. Dobbiamo far sì che il Partido Popular (PP) e Vox formino una coalizione a livello nazionale, esattamente come sta già accadendo con successo in diverse province e comunità autonome».

I tempi sono maturi per portare questa formula a livello nazionale?

«Dal mio punto di vista sì. Questi partiti dovrebbero già iniziare a fare dei passi avanti per costruire un’alleanza. Il tutto senza perdere la propria identità: Vox continuerà a essere Vox e il PP continuerà a essere il PP. L’obiettivo è raggiungere accordi pragmatici per governare, perché gli unici a beneficiarne saremmo noi cittadini».

Secondo lei è un progetto realizzabile già per le prossime elezioni legislative?

«Sì, è assolutamente fattibile. In Spagna spesso è l’orgoglio di partito a impedirlo, ed è per questo che il “modello Meloni” è così fondamentale. L’orgoglio sta bloccando un accordo, ma è un errore tattico: se iniziano fin da ora a trattare, l’elettore del Partito Popolare continuerà a votare PP e quello di Vox continuerà a votare Vox. Quando si apriranno le urne si misureranno le forze, senza che nessuno tolga voti all’altro. Se invece proseguono con questa linea del non negoziare e dello stare separati, l’unico risultato sarà spingere una parte dell’elettorato verso il cosiddetto “voto utile”».

Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo è davvero pronto a questa alleanza con Vox?

«Io credo che potrebbero e dovrebbero farlo: è una responsabilità politica. Si stanno facendo dei passi interni tra Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Non entro nei dettagli delle dinamiche di partito, ma credo che tutti debbano capire che la nostra responsabilità come politici è fare l’interesse dei cittadini, semplificare loro la vita e far crescere il Paese. È su questo che si deve lavorare, non sui posizionamenti personali. Alimentare la tensione a destra non conviene a nessuno».

Spostandoci sui temi d’attualità: cosa sta succedendo a Ceuta e lungo la frontiera sud?

«Credo che faccia tutto parte di una precisa strategia di Sánchez. A lui interessa creare elementi di distrazione nel Paese per coprire i fallimenti del proprio governo. C’è una pessima gestione dell’emergenza abitativa e una gestione disastrosa a Ceuta: il governo, attraverso il ministro Marlaska e il delegato governativo, ha gestito l’arrivo di 80.000 migranti nascondendo la verità alla popolazione. Ceuta è una frontiera europea. Di recente, al Consiglio europeo la Spagna è stata l’unica a votare contro una risoluzione per il blocco e il rimpatrio rapido dei migranti, in linea tra l’altro con quanto sostenuto dallo stesso governo marocchino».

Qual è l’obiettivo politico di questa gestione?

«L’obiettivo è mantenere la Spagna in uno stato di costante agitazione e convulsione, per poterne approfittare e accusare la destra di essere “ultradestra, fascista e violenta”. Sappiamo bene chi sono i veri violenti che scendono in piazza ultimamente nel centro di Madrid, a Puerta del Sol. Sono fattori di distrazione per ricompattare la sinistra: Podemos è ormai marginale o in via di scomparsa, e Sánchez ha bisogno di un nuovo movimento che appoggi le sue politiche».

In Italia c’è chi guarda a Sánchez come a un punto di riferimento per la sinistra. Cosa ne pensa?

«Che è un orrore. Il suo governo sta distruggendo il Paese. Mentre l’attenzione pubblica viene catalizzata dalle proteste e dagli accampati al centro di Madrid, non si parla dell’inflazione che continua a salire o della legge di bilancio. In Spagna andiamo avanti da anni a proroghe di bilancio, senza una manovra approvata: è una situazione totalmente anomala. Il potere oggi è concentrato nelle loro mani e viene meno l’indipendenza delle istituzioni e della magistratura. Viviamo in un contesto veramente caotico, dove mancano persino i dati ufficiali e nessuno sa quanti migranti irregolari si trovino attualmente sul territorio».

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro