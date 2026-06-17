A Roma sono ancora troppo poche le scuole che sono dotate dio un servizio di mensa, anche se nella Capitale e in altre strutture del Lazio la retta è tra le più economiche d’Italia. Da alcuni dati. di Cittadinanzattiva emerge che, su una media nazionale del 36,4% di edifici scolastici dotati di mense, nel Lazio sono il 22,3%, a Roma il 27,8%. Numeri dunque che risultano più bassi rispetto al reale quadro italiano, soprattutto se comparati con quelli di altre Regioni, come la Valle d’Aosta (71,9%), il Piemonte (62,5%) e la Liguria (59,4%).

Le mense nel Lazio

Stando sempre a questi dati, su 3815 edifici scolastici presenti nella Regione Lazio solo in 806 è presente un servizio di mensa per studenti e personale, dunque solo nel 22,3% delle scuole. A Roma, come detto, le mense sono presenti bel 27,8% delle strutture. Il numero dovrebbe però presto aumentare grazie al Pnrr, che prevede la realizzazione di 148 nuove sale di ristoro di cui 75 costruite da zero. Sono previsti anche degli ampliamenti in 37 strutture e dei lavori di recupero in 34. Nel rapporto si legge: “E’ fondamentale sottolineare tutti i vantaggi che comporta per le famiglie di un territorio avere o non avere la mensa scolastica.

Questi vantaggi sono molteplici: i pasti nelle mense seguono precisi standard nutrizionali, i bambini mangiano meglio e si contribuisce alla prevenzione dell’obesità. Si garantisce inoltre a tutti i bambini un pasto adeguato a livello nutrizionale al giorno, indipendentemente dalle possibilità economiche della famiglia. Un’alimentazione più regolare e di qualità favorisce anche una maggiore capacità di concentrazione e di apprendimento, oltre che un miglior rendimento scolastico. Infine, facilità l’inclusione tra tutti i bambini e favorisce l’accesso o la ripresa del lavoro femminile, facilitando la conciliazione tra lavoro e cura dei figli e riducendo l’onere organizzativo ed economico a carico delle famiglie“.

Quanto costano le mense

Nonostante il numero ridotto di mense scolastiche, Roma può comunque vantare il quarto posto in Italia tra le città con i costi più bassi per i servizi di mense nelle strutture dell’infanzia e il terzo per la primaria. Partendo dalla scuola materna, un pasto nelle mense delle scuole romane costa 2,65 euro, con un mensile pari a 52 euro e un annuale di 468. Costi molto minori rispetto ad altre città come ad esempio Parma, che rappresenta il luogo con il costo maggiore per le mense scolastiche: stiamo parlando di 1404 euro l’anno. A Reggio Emilia, invece, 1217. A Roma, gli stessi costi delle materne sono validi anche per le scuole elementari: 468 euro l’anno, a fronte sempre di città come Parma, dove le famiglie arrivano a spendere fino a 1291 euro per l’intera stagione, mentre quelle di Reggio Emilia sempre 1217.

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Riccardo Tombolini