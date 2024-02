L’attrice romana, che ha co-condotto la serata finale della kermesse canora nel 2022 con Amadeus, stavolta torna sul palco dell’Ariston per presentare la sua nuova fiction che si intitola Gloria e che andrà in onda su Rai1 il 19, 26 e 27 febbraio. Si tratta di un ritorno alla fiction Rai per la Ferilli che, negli ultimi anni, ha recitato in fiction Mediaset ed è diventata un volto di Tu si que Vales. La serie è prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction.

È stata scritta da Fausto Brizzi, Paola Mammini e Roberto Proia. La regia è di Fausto Brizzi. Nel cast Massimo Ghini, Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, Martina Lampugnani e Luca Angeletti. Gloria Grandi, grande attrice un tempo acclamata e ricercata, si troverà a rimettere in discussione la sua carriera. Dovrà compiere scelte difficili e tornare al successo si rivelerà un’impresa ardua. Gloria Grandi è un personaggio di fantasia ma la storia raccontata è comune a tante attrici.

Ecco la trama della fiction Gloria con Sabrina Ferilli (di recente ospite di Virginia Raffaele a Colpo di luna). Gloria Grandi è un’attrice che in passato ha avuto un grande successo al cinema. Con l’avanzare dell’età, però, le sono stati offerti ruoli minori in serie televisive non importanti. Certa di avere tutte le carte in regola per poter recitare ancora sul grande schermo, l’attrice lascia le fiction e va alla ricerca di ruoli cinematografici. Ma la strada verso il successo è lunga e irta di ostacoli. Viene ingaggiata solo per girare degli spot pubblicitari.

Le anticipazioni di Gloria rivelano che l’attrice non sarà da sola in questo viaggio verso il successo. Sua figlia Emma, il suo ex marito (Sergio Assisi) e l’assistente Iole (Emanuela Grimalda) saranno sempre al suo fianco per consigliarla e sostenerla. L’agente di Gloria, interpretato da Massimo Ghini, le proporrà un inganno per farla tornare rapidamente al successo. Gloria scenderà a compromessi per rientrare dalla porta principale nello sfavillante mondo del cinema? Non resta che guardare la fiction composta da tre puntate in onda il 19, 26 e 27 febbraio per scoprirlo.

