Fin ora si era espressa solo la giuria della sala stampa con tre giurie autonome di giornalisti accreditati: carta stampata, Radio e Tv, Web. Dalla terza serata parte invece il voto dal pubblico li artisti in gara si esibiranno nelle loro canzoni e voteranno il pubblico tramite il televoto e la giuria Demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni. La media delle percentuali di voto complessive determinerà una nuova classifica generale.

Durante la quarta serata il voto sarà articolato al 34% del risultato sul Televoto, 33% giuria della Sala Stampa unita, 33% Demoscopica 1000. La nuova classifica generale sarà definita sulla base delle percentuali di voto complessive ottenute dagli artisti nella serata con quelle ottenute nelle serate precedenti. Alla serata finale voterà solo il pubblico tramite il Televoto. Le prime tre canzoni classificate saranno riproposte e le votazioni precedenti azzerate. Peserà il pubblico con il televoto al 34%, la Sala stampa al 33%, la Demoscopica 1000 al 33%.

Come votare da casa a Sanremo 2022

Si può votare da casa attraverso due numeri di telefono: 894.001 (da telefono fisso) e 475.475.1 (da telefono mobile).

I telespettatori potranno esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista comunicato durante la trasmissione o digitando il codice sulla tastiera nel caso si stia chiamando da telefono fisso.

Per chi invece non volesse inviare un sms ma televotare chiamando, potrà farlo unicamente dalle utenze fisse site in Italia e coperte da Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Non sarà invece possibile farlo da un telefono pubblico, dai cellulari o da utenze fisse estere.

Il numero per utilizzare questo metodo è l’894.001. Dopo aver composto le cifre, basterà seguire le istruzioni indicate da un messaggio telefonico preregistrato, digitando infine il codice a due cifre abbinato all’artista prescelto. Ogni chiamata da utenza fissa, indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della telefonata, costerà 0,51 euro, Iva inclusa.

Il televoto mediante sms, invece, può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad e ho.mobile verso il numero 475.475.1. Per ciascun messaggio inviato da Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad verrà addebitato 0,50 euro, Iva inclusa, mentre se si utilizzerà Vodafone, ho.mobile e Wind Tre il costo sarà di 0,51 euro, Iva inclusa. L’utente pagherà, tuttavia, soltanto i voti validi, cioè quelli andati a buon fine. Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è 5.

I codici del televoto della terza serata di Sanremo

01 Giusy Ferreri – Miele

02 Highsnob e Hu – Abbi cura di te

03 Fabrizio Moro – Sei tu

04 Aka 7even – Perfetta così

05 Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

06 Dargen D’Amico – Dove si balla

07 Irama – Ovunque sarai

08 Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

09 Michele Bravi – Inverno dei fiori

10 Rkomi – Insuperabile

11 Mahmood e Blanco – Brividi

12 Gianni Morandi – Apri tutte le porte

13 Tananai – Sesso occasionale

14 Elisa – O forse sei tu

15 La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

16 Iva Zanicchi – Voglio amarti

17 Achille Lauro – Domenica

18 Matteo Romano – Virale

19 Ana Mena – Duecentomila ore

20 Sangiovanni – Farfalle

21 Emma – Ogni volta è così

22 Yuman – Ora e qui

23 Le Vibrazioni – Tantissimo

24 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

25 Noemi – Ti amo non lo so dire

I premi di Sanremo

Saranno conferiti, oltre alla canzone e all’artista vincitori del Festival, l’Interpretazione della Cover più votata, il Premio al Miglior Testo, il Premio alla Migliore Composizione Musicale, il Premio della Critica. Non ci sarà quest’anno una gara dei giovani: tre delle Nuove Proposte hanno ottenuto l’accesso al Festival a dicembre partecipando alla gara dei Big. Non ci saranno eliminazioni nel corso delle serate fino alla proclamazione del vincitore. Venerdì 4 febbraio si terrà la consueta serata delle cover durante la quale gli artisti eseguiranno, soli o accompagnati da altri, brani altrui, quest’anno anche internazionali. Il limite parte dal primo gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1999. Le interpretazioni delle cover fanno parte della gara.

