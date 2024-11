Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Roma

Sezione Diritti della persona ed immigrazione

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. 30336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, posta in decisione all’udienza cartolare del giorno 10 aprile 2024 e vertente tra Esposito Antonio (omissis) e D’Isa Claudio (omissis) attori e Porro Nicola (omissis) e Sallusti Alessandro (omissis) e Sansonetti Pietro (omissis) nonché Reti Televisive Italiane Spa (omissis)

PQM

condanna Pietro Sansonetti ed Alessandro Sallusti, in solido, al pagamento della somma di euro 50.000,00 in favore di Antonio Esposito e di euro 31.000,00 in favore di Claudio D’Isa, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi dalla sentenza al saldo; rigetta la domanda nei confronti di Nicola Porro e Reti Televisive Italiane Spa; condanna Pietro Sansonetti ed Alessandro Sallusti alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto ed a caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Repubblica”, “Il Riformista” e “il Giornale”, anche nella versione on line, nel termine di sessanta giorni, autorizzando in difetto gli attori ad effettuarla a spese dei convenuti, con diritto alla loro ripetizione dagli obbligati; rigetta le ulteriori domande degli attori; compensa le spese tra gli attori, Nicola Porro e Rti Spa; condanna Alessandro Sallusti e Pietro Sansonetti, in solido, alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli attori, complessivamente liquidate in euro 14.102,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 17.9.2024 Il Giudice

Dott.ssa Damiana Colla

