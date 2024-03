Ha colpito con una spranga di ferro un senzatetto. Per questo un ragazzo di 16 anni è ora indagato a piede libero per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto a Sarzana, vicino alla stazione, e non è ancora chiaro come sia scoppiato lo scontro fisico. Il senzatetto è ora ricoverato, non in pericolo di vita.

Sarzana, 16enne colpisce con una spranga un senzatetto

Il giovane è stato prelevato dai carabinieri, e in caserma – insieme a genitori e le avvocate Giuliana Feliciani e Valentina Antonini – ha reso delle dichiarazioni spontanee sull’accaduto. Secondo quanto detto, il 16enne si sarebbe spaventato durante la lite che il clochard stesse per tirare fuori dalla tasca un coltello. Per questo lo ha colpito. La spranga in ferro era stata raccolta poco prima, e avrebbe colpito il senza fissa dimora in pieno volto.

Ora i carabinieri di Sarzana sono al lavoro per capire l’intera dinamica della lite, sia delle motivazioni sia di come si sia evoluta, grazie a testimonianze e alle numerose telecamere presenti nella zona dell’alterco. Intanto, però, il 16enne è a piede libero, mentre il senzatetto – dopo essere stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

