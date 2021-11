L’impatto con un camion non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Alessandro Crispo la vittima del terribile incidente avvenuto ieri 7 novembre sull’A1, nel tratto tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. Aveva solo 33 anni e viveva proprio a Colleferro, dove era molto conosciuto e stimato, figlio di un carabiniere in pensione.

I messaggi di cordoglio

La morte di Alessandro Crispo, che lascia anche una bambina piccola, ha sconvolto un’intera comunità. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che sono arrivati nelle scorse ore. Tra questi anche quello del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. “La scomparsa di Alessandro Crispo è stata un fulmine a ciel sereno per tutta la nostra comunità. Nessuno poteva prevedere che il terribile incidente autostradale di oggi strappasse per sempre il filo della sua vita” si legge sul post pubblicato su Facebook. “Conoscevo Alessandro da anni ed avevamo un buon rapporto; conosco molto bene la sua famiglia e per ore ho sentito solo la voglia del silenzio, mi sono mancate le parole. Non posso neanche immaginare che dolore immenso si sia impadronito del cuore dei suoi cari; ad essi sono vicino sinceramente a nome mio e di tutta Colleferro.”

“Svegliarmi la mattina e ricevere notizie del genere. Ci siamo conosciuti al bar di zia Sandra dove insieme a tutti quanti ci siamo divertiti come pochi , poi siamo passati a uscire da Alfio ti ricordi?” scrive Simone su Facebook. “E quando ci allenavamo con Claudio? Quante botte ci siamo dati, ma anche li abbiamo il trovato il modo di divertirci. Perché tu eri questo, un ragazzo buono che sapeva farsi volere bene da chiunque aveva il piacere di conoscerti. Un gigante buono. Beh tutte ste chiacchiere per dirti… Fai buon viaggio amico mio. Ti vorrò per sempre bene.”

L’incidente

L’impatto tra l’auto su cui viaggiava Crispo e il mezzo pesante è avvenuto domenica 7 novembre, intorno alle 8, all’altezza del km 590,6. Secondo una prima ricostruzione il giovane non sarebbe riuscito a frenare in tempo: l’auto è rimasta così incastrata sotto l’autotreno. Inutili i soccorsi: Alessandro sarebbe morto sul colpo. In macchina con lui un amico, ora ricoverato in ospedale.

Nello stesso tratto di autostrada era avvenuto poco prima un altro incidente, che aveva coinvolto un autotreno e due autovetture, nel quale una persona è rimasta ferita.

Roberta Davi

