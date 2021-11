Non ce l’ha fatta Roberto Moiola. L’autotrasportatore e contitolare della ditta di trasporti “Fratelli Moiola”, con sede a Bolognano di Arco, è morto sabato a otto mesi dal drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, lo scorso 4 marzo.

Moiola, 63 anni, era caduto dal cassone del suo camion mentre stava facendo un carico nel piazzale della ‘Padana Tubi’ intorno alle 16.30. L’uomo era stato trovato a terra da un collega: trasportato all’ospedale di Parma le sue condizioni erano subito apparse gravissime.

Dopo l’incidente Moiola, residente a Nago, era stato trasportato all’ospedale di Parma, dove le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Dopo il trasferimento al Santa Chiara di Trento il quadro clinico sembrava migliorato, avendo ripreso a respirare autonomamente.

Poi le condizioni si sono nuovamente aggravate: l’altro giorno Moiola non è riuscito a superare l’ultima crisi avvenuta sabato.

Come riferisce La Voce del Trentino, la famiglia Moiola già in passato era stata colpita da un precedente simile: il fratello Dino, nel 2015, rimase coinvolto in un incidente stradale sulla A22 dal quale si era miracolosamente salvato.

Il 62enne Roberto lascia moglie e due figli: i funerali si terranno martedì 9 novembre nella chiesa parrocchiale di Nago.

