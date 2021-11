Un doppio incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Poco prima delle 8, nel tratto compreso tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli, all’altezza del km 590,6, un camion e un’autovettura si sono scontrate: nell’impatto una persona è morta e una seconda è rimasta ferita.

Nello stesso tratto e a breve distanza, nei pressi del km 591, si è verificato un altro incidente tra un mezzo pesante e due autovetture. Un sinistro nel quale una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti ambulanze, Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Nella zona interessata dal doppio incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Napoli. Sul posto è presente anche l’eliambulanza per trasportato in ospedale i feriti.

Secondo una primissima ricostruzione nel primo incidente l’auto si è ribaltata, mentre il mezzo pesante ha finito la sua corsa finendo nella cunetta laterale ai lati dell’autostrada. Nel secondo incidente il tir si è ribaltato: ancora da accertare l’esatta dinamica dei due sinistri.

