C’è un indagato per l’incidente stradale costato la vita lunedì sulla Strada Statale 107 nel territorio comunale di Caccuri (Crotone), al 24enne Jonathan Porto. Il pm della Procura di Crotone Pasquale Festa ha iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente del mezzo pesante che si è scontrato frontalmente con la Smart condotta dal giovane: si tratta di un 55enne, F.M., crotonese come la vittima, al quale è stato sequestrato il camion (così come la citycar).

A riferirlo è lo studio legale Studio3A, che assiste la famiglia della vittima. Non è stata disposta invece l’autopsia sulla salma del giovane per decisione del Sostituto Procuratore titolare del procedimento penale.

La famiglia di Jonathan, che lascia la compagna in stato di gravidanza, i genitori e tre fratelli, confida che il magistrato titolare dell’inchiesta possa assegnare a un proprio consulente tecnico una perizia cinematica per ricostruire esattamente la dinamica, le cause e le responsabilità dell’incidente avvenuto lunedì pomeriggio, in corrispondenza del chilometro 108+100 e in prossimità del bivio per Cotronei.

Porto stava procedendo con la sua Smart in direzione Crotone quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con l’autoarticolato Daf Trucks condotto dal 55enne F.M., che proveniva dall’opposto senso di marcia, verso Cosenza. Un impatto devastante che ha distrutto la citycar, mentre il mezzo pesante ha proseguito la marcia finendo nella scarpata a bordo strada.

Mercoledì 27 ottobre intanto si sono tenuti i funerali di Jonathan, nella chiesa del Santissimo Salvatore in Fondo Gesù, alla presenza di una folla commossa. In tanti in città conoscevano la vittima anche per la sua passione per il calcio: giovedì nel match contro il Benevento, la Curva Sud del Crotone, di cui era grande tifoso, gli ha tributato un minuto di silenzio, così come ha fatto il consiglio comunale cittadino nella seduta del 26 ottobre.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni