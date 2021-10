Aveva 26 anni Ilona e viveva ad Afragola, comune nell’area nord di Napoli. È morta la scorsa notte intorno alle 2:00 in un incidente che si è verificato sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. A rendere nota la notizia dello schianto mortale, nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale di Napoli e Casoria in direzione Roma, Autostrade per l’Italia.

L’incidente al chilometro 755. Coinvolte tre vetture e una moto nell’impatto. Ilona aveva 26 anni e abitava in via Don Minzoni, nel centro storico di Afragola. La ragazza viaggiava in moto insieme a un ragazzo. La moto era dell’amico. Quest’ultimo è stato ricoverato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Tutte da chiarire e ricostruire le dinamiche del tragico sinistro stradale. Il nonno della 26enne vittima dell’incidente, Salvatore, ha sollevato perplessità, a Nano Tv, sulla dinamica della tragedia: “Ho visto la moto, era intatta”. Il traffico era comunque continuato su tutte le corsie disponibili e non si erano verificati problemi rilevanti alla circolazione in direzione di Roma.

Sempre ad Afragola, solo ieri sera, era stata organizzata una fiaccolata in ricordo di Antonio Basile, 17enne coinvolto in un incidente ad Arzano e morto dopo tre mesi di agonia. Il ragazzo era stato ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

