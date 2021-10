Non c’è stato niente da fare per l’uomo coinvolto in un violento scontro tra automobile e camion sulla tangenziale Nord in direzione Ovest in Corso 13 Giugno a Padova. L’incidente si è verificato poco prima delle 13:00 di stamane. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

I pompieri sono arrivati con due automezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda coinvolta nello scontro l’autista. Niente da fare per l’uomo. Il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’automobilista.

L’automobile, come scrive Il Mattino di Padova, proveniva da Vigodarzere. Si è scontrata frontalmente con il mezzo pesante che trasportava animali vivi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. A quanto risulta al momento l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta e centrato il tir. Ricostruzione comunque da accertare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è terminato dopo un’ora e mezza circa dal sinistro stradale. La polizia locale è intervenuta sul posto per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro.

