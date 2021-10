E’ di tre ragazzi morti e uno ferito in condizioni gravi il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 26 ottobre lungo la strada provinciale 27 a Grignano Polesine, frazione del comune veneto di Rovigo. L’auto, una Ford Ka, sulla quale viaggiava il gruppo di giovani è andata a finire, per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute alla velocità sostenuta, fuori strada impattando contro un platano.

Un impatto violentissimo contro l’albero costato la vita al conducente, Marco Stocco, 18 anni, e a due diciassettenni, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin. E’ invece ricoverato in rianimazione a Rovigo N.M., 16 anni. Ad allertare i soccorsi un vigile del fuoco che si trovava di passaggio e si è reso conto della tragedia avvenuta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno faticato non poco per estrarre dalle lamiere della vettura i quattro giovani, anche la polizia stradale.

I pompieri hanno utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per tagliare il tettuccio dell’auto ed estrarre i quattro giovani. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte dei tre ragazzi. Il pm di turno ha disposto l’esame autoptico sul corpo. Indagini in corso per cristallizzare la dinamica dell’incidente.

Dolore e sgomento a Rovigo. “L’intera comunità è sconvolta per la tragedia avvenuta questa notte, tre giovani vite ci hanno lasciato a causa di un incidente stradale e un altro ragazzo sta lottando con tutte le sue forze. Siamo partecipi dello straziante dolore che ha investito le famiglie” dichiara il sindaco Edoardo Gaffeo. “La magistratura e la polizia – prosegue Gaffeo – stanno cercando di capire nel dettaglio cosa sia successo, sono in costante contatto con le forze dell’ordine per riuscire ad avere ulteriori informazioni. Un grandissimo abbraccio alle famiglie e sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione e di tutta la comunità”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano