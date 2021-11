Non c’è stato niente da fare per Salvatore Cardone. L’uomo era originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È morto a causa di un grave incidente ieri pomeriggio. Viaggiava in moto a Gragnano, altro comune in provincia di Napoli. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto.

La vittima del tragico incidente aveva 47 anni. A quanto emerge finora stava tornando da un’escursione con la moto cross sui Monti Lattari. Era a bordo della sua moto, una KTM 525, e percorreva via Marianna Spagnuolo a Gragnano quando ha perso il controllo del motociclo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro mortale.

Cardone avrebbe perso il controllo probabilmente per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Cadendo il 47enne ha battuto la testa ed è deceduto all’istante. È morto sul colpo. Non c’è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano.

La salma della vittima resta al momento a disposizione della Procura di Torre Annunziata. Non è ancora stato chiarito se si procederà con un’autopsia.

