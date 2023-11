Non si era preparato a sufficienza per sostenere il tanto temuto esame teorico per ottenere la patente di guida e quindi ha pensato bene di barare utilizzando un auricolare inserito nell’orecchio per farsi suggerire tutte le risposte esatte alle 30 domande del test. Ma le cose non sono andate bene.

Lo scoprono e lui ingoia l’auricolare (batteria compresa)

Gli agenti in borghese della polizia stradale di Bolzano poco dopo l’inizio dell’esame hanno notato il micro-auricolare e hanno quindi interrotto la compilazione del test. Ma di sicuro non si aspettavano una reazione del genere. Vistosi scoperto, l’uomo si è sfilato il piccolo dispositivo elettronico (con batteria incorporata) e l’ha ingoiato, con la speranza, così, di distruggere le prove del reato.

Trasportato in ospedale dalla polizia

L’autore del gesto è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Bolzano e sottoposto ad una radiografia che ha consentito di rilevare la presenza dell’auricolare nell’apparato digerente. Dopo aver ottenuto dal personale medico l’assicurazione che il soggetto non incorresse in alcun pericolo, l’uomo è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di presentazione di esami opera di altri e per falsità ideologica per induzione, fatti per i quali rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

