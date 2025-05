117 comuni italiani sono pronti alle elezioni, 31 di questi con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui quattro capoluoghi (Genova, Ravenna, Taranto e Matera) con possibilità di finire ai ballottaggi, e 86 con un numero di abitanti pari o inferiore a 15.000 in cui le lezioni si svolgeranno su unico turno.

Scuole chiuse 26 maggio

Le amministrative incideranno come sempre anche sul calendario scolastico. Domenica 25 e lunedì 26 maggio si terranno le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e molte scuole resteranno chiuse per consentire la preparazione e lo scrutinio. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Un eventuale secondo turno è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, quando tutti gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sui cinque quesiti referendari.

Scuola, si torna in aula mercoledì 28 maggio

Le scuole sedi di seggio coinvolte nel primo turno delle elezioni dovranno sospendere le lezioni a partire dal pomeriggio di venerdì 23 maggio 2025, con le attività sospese fino a martedì 27 maggio compreso. Gli studenti faranno ritorno in aula mercoledì 28 maggio.

