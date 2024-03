Gli italiani si stanno preparando per la Pasqua, pensando al pranzo della domenica o comprando uova di cioccolato e colombe da mangiare in famiglia. Ma c’è chi ne approfitta. I Nas, infatti, hanno sequestrato circa due tonnellate di alimenti, tra uova di cioccolato e colombe, per un valore stimato di 267mila euro. Nelle 840 ispezioni compiute in laboratori di produzione e in negozi di vendita, infatti, sono state contestate 574 violazioni penali e amministrative, irregolarità in 324 aziende, cioè il 38% del totale.

Pasqua, sequestrate uova di cioccolato e colombe

I controlli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno portato al deferimento di sei titolari di negozi e al sequestro di oltre 300 colombe e uova. Quindici, invece, i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività stimante in un valore superiore ai 5 milioni di euro, dovuti a “gravi situazioni igieniche e strutturali”. In alcuni casi le colombe e leuova erano prodotto industrialmente, per poi essere scartate e riconfenzionate in modo da essere vendute come produzione artigianale a un prezzo superiore. Per questo sei titolari sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di tentata frode in commercio.

Chiuse attività di produzione di uova di cioccolato e colombe

I provvedimenti di chiusura sono arrivati dopo le ispezioni nei locali in cui venivano prodotti o venduti i beni. In provincia di Bergamo, in un laboratorio di pasticceria sono stati trovati 70 chili di cioccolato e 90 chili di prodotti dolciari scaduti da anni. Da qui, contestate le violazioni amministrative per 3500 euro. In due laboratori in provincia di Roma sono state registrate carenti condizioni igieniche e strutturali, con il sequestro di decine di confezioni di uova e colombe per un importo di 4000 euro. In provincia di Catania, invece, in due laboratori e in un’industria alimentare sono stati sequestrati 1415 chili di preparati e basi per dolci, molti dei quali scaduti, privi di etichettatura e tracciabilità, in aprte stoccati in locali con carenze igienico sanitarie per la presenza di escrementi di roditori.

