È un testa a testa, senza spazio per altri attori e terzi incomodi al momento. Fratelli d’Italia e Partito Democratico si giocano la pole position nelle preferenze di voto degli italiani. Lo ha confermato il sondaggio del 25 aprile realizzato da Swg per La7 dopo la Supermedia Youtrend per Agi del 14 aprile che aveva piazzato il partito di Giorgia Meloni in testa. Segue, stabile, la Lega mentre calano e crescono rispettivamente il Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Fdi si attesta per Swg al 21,7% (- 0,1). Se si votasse oggi quello di Giorgia Meloni sarebbe il partito più votato. Segue il Pd di Enrico Letta che ha guadagnato 0,4 punti percentuali, rispetto al 20,8% del 19 aprile, arrivando al 21,2%. La distanza quindi si starebbe accorciando. Per la Supermedia la distanza era ancora più stretta, di appena 0,1 punto. La Lega è stabile al 15,6% mentre il M5s scende di 0,2 punti al 12,7% e Forza Italia cresce di 0,4 all’8,2%.

Azione +Europa cresce di appena 0,1 e passa al 5,1%. A scendere ancora c’è Sinistra Italiana al 2,7% (+0,1), Articolo 1 al 2,5% (-0,2), Verdi al 2,4 (-0,1) e Italia Viva al 2,3 (- 0,2). Italexit di Gianluigi Paragone al 2% (- 0,2).

Il sondaggio realizzato da SWG per conto di La7 è stato condotto con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4552 non rispondenti) tra il 20 e il 24 aprile 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

