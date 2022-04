Non accettava la fine della loro relazione e, nonostante la sua ex compagna fosse incinta da qualche mese, ha cercato di ucciderla esplodendo un colpo d’arma da fuoco che la donna, una 28enne, è riuscita miracolosamente a evitare gettandosi a terra. L’agguato è avvenuto lo scorso 25 marzo in via Marano-Pianura a Marano, comune a nord di Napoli, con il proiettile che si è conficcato contro l’imposta di una finestra presente nel cortile dell’abitazione.

A distanza di due settimane dal tentato omicidio, braccato dalle forze dell’ordine, si è costituito Antonio Amoroso, 35 anni. L’uomo si è presentato nella giornata di martedì 6 aprile presso i carabinieri della Compagnia di Marano. Nei suoi confronti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa al gip del Tribunale di Napoli nord al termine delle indagini coordinate dalla procura guidata da Maria Antonietta Troncone.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie anche alle testimonianze della donna scampata all’agguato e di altre persone presenti, Amoroso, in crisi relazionale con la 28enne , si è recato sotto la sua abitazione a bordo di uno scooter, guidato da un complice, e ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo della donna, colpendo però un’imposta mentre la vittima designata scivolava a terra e si salvava miracolosamente. Sul posto poco dopo è giunta anche una ambulanza per accertare le condizioni della donna, in forte stato di agitazione dopo quanto accaduto.

Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dei fatti, le dichiarazioni della vittima e dei suoi familiari e le successive indagini hanno consentito di risalire al 35enne quale autore del tentato omicidio. L’uomo è indagato anche per maltrattamenti in famiglia ai danni della donna che andavano avanti da tempo. Dopo essersi sottratto alla cattura per diversi giorni, Amoroso si è costituito ed è ora nel carcere napoletano di Poggioreale in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Indagini in corso per rintracciare il complice del 35enne.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano