“A Melito carabiniere salva la vita a una bambina che stava soffocando”. Inizia così il post sui social di Luciano Mottola, primo cittadino del comune a nord di Napoli, che ripercorre quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso. Protagonista un “carabiniere in servizio presso la tenenza di Melito, Andrea Tomarchio“, che “ha letteralmente salvato la vita ad una bambina del posto”.

La piccola è stata soccorsa in strada dal militare, richiamato dalle urla disperate della madre. La donna aveva in braccio la piccola “che stava rischiando di morire soffocata”. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, la bimba è stata assistita dal personale sanitario e dichiarata dopo poco fuori pericolo.

“A nome mio e dell’intera città di Melito – prosegue Mottola – ringrazio il carabiniere per la prontezza che ha consentito il salvataggio di una giovanissima vita umana e nel contempo ringrazio le forze dell’ordine operanti nella nostra realtà per il lavoro che ogni giorno compiono per garantire l’ordine e la sicurezza sul nostro difficile territorio”.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

