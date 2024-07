Una ragazzina di 13 anni ha raccontato alla mamma e alla zia di aver subito abusi da parte di un animatore, anche lui minorenne, del villaggio turistico di Torre dell’Orso dove è in vacanza con la famiglia, a Melendugno, in Salento. A riportare la notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia che ricostruisce l’accaduto con i fatti che sarebbero avvenuti mercoledì scorso, 10 luglio. La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti e sull’episodio sono in corso le indagini coordinate dalla Procura dei minori e condotte dai carabinieri

La 13enne è stata visitata all’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina (Lecce) dove è stato attivato il “percorso rosa” per le vittime di violenza. La famiglia di turisti, originaria del Lazio, era arrivata da pochi giorni nel villaggio che si trova sul litorale salentino.

13enne denuncia violenza sessuale: accertamenti su animatore

La denuncia della famiglia è stata presentata ai carabinieri con il racconto della minore che si è svolto in modalità protetta e ora sarà oggetto di verifiche. Acquisiti anche i filmati del sistema di videosorveglianza del villaggio mentre l’animatore, originario del Veneto, è già stato ascoltato dagli inquirenti.

La ragazzina ha raccontato alla madre che tutto sarebbe iniziato con un bacio, poi l’animatore non si sarebbe fermato nonostante la resistenza della giovane, costretta a subire un rapporto sessuale. Gli esiti degli esami svolti in ospedale saranno resi noti nelle prossime ore. I carabinieri hanno ascoltato anche altri ospiti e animatori del villaggio per provare a ricostruire quanto accaduto.

