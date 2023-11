Soltanto ieri mattina a Casoli, in provincia di Chieti, una donna di 66 anni era stata ritrovata morta all’interno della sua residenza, in zona contrada Verratti.

Michèle Faiers Dawn, il suo nome. La signora, di origini inglesi, viveva insieme a suo marito da circa tre anni in una solitaria residenza in campagna, a circa 10 km dal centro abitato. Il suo corpo è stato trovato senza vita da un’amica – preoccupata per l’assenza di risposta alle sue chiamate – immerso nel suo stesso sangue, fuoriuscito a causa di 7 coltellate all’addome che hanno interessato anche il dorso posteriore del basso torace.

Sulla vicenda prosegue il giallo e il forte sospetto sulla posizione del marito. Michael Dennis Whitbread, 74enne inglese ha fatto perdere le sue tracce da tre giorni. Irreperibile, ha verosimilmente abbandonato la campagna con la sua macchina, una Jeep bianca. Le forze dell’Ordine lo stanno cercando: nelle ultime ore i carabinieri avrebbero accertato che l’uomo ha già lasciato l’Italia. Non si esclude che possa essere prossimo ad essere intercettato. La coppia era nota nella zona per la sua riservatezza e, spesso, veniva vista fare tranquille passeggiate nei dintorni della loro abitazione, accompagnata dai loro tre cani.

