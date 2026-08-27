L’ipotesi di tassare i cosiddetti extra profitti bancari e delle grandi imprese riemerge nel dibattito politico come soluzione immediata per finanziare la spesa pubblica o ridurre il deficit. Tuttavia, un’analisi tecnica svela come questa misura sia impraticabile e dannosa sotto il profilo costituzionale, tributario e strettamente economico- finanziario.

La via del prelievo forzoso si scontra con le barriere giuridiche e sistemiche insormontabili, spingendo a valutare più efficaci e costituzionalmente orientate, come un contributo di solidarietà concordato. Dal punto di vista costituzionale, una tassa sugli extra profitti viola i principi fondamentali del nostro ordinamento, in particolare gli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il principio di capacità contributiva esige che la tassazione sia agganciata a indici di ricchezza effettivi, non a fluttuazioni congiunturali o a margini derivanti da dinamiche macroeconomiche esterne, come il rialzo del tasso d’interesse. Introdurre un prelievo straordinario solo per determinati settori configura una discriminazione irragionevole, ledendo il principio di uguaglianza e c creando un precedente pericoloso di arbitrio fiscale.

Sotto il profilo tributario, emerge l’impossibilità di definire con precisione scientifica cosa sia un “extra profitto”. In economia di mercato, il profitto rappresenta la remunerazione del rischio di impresa e degli investimenti. Tracciare una linea netta tra profitto ordinario e “straordinario” è un’operazione arbitraria e priva di fondamento dogmatico. Inoltre, la retroattività implicita in molte proposte contrasta con lo Statuto dei diritti del contribuente, minando la certezza del diritto e l’attrattività del Paese per gli investitori esteri. Per il settore bancario, in particolare, la tassa presenta un’impossibilità strutturale. Le banche non accumulano risorse statiche, i maggiori margini d’interesse registrati servono a rafforzare il patrimonio di vigilanza. Questo capitale è essenziale per assorbire i futuri rischi di credito e per garantire l’erogazione di finanziamenti a famiglie e imprese. Sottrarre liquidite agli istituti significa indebolire la stabilità del sistema finanziario e provocare una contrazione del credito con pesanti effetti recessivi sull’economia reale.

Esclusa la strada del prelievo coattivo, l’alternativa percorribile risiede nel mondo della concertazione, attraverso l’istituzione di un contributo di solidarietà concordato con le grandi imprese. Questa formula supera i limiti della tassa unilaterale poiché si fonda su un accordo negoziale tra lo Stato e i grandi attori economici, trasformando il prelievo in un’investimento sociale strategico. Un contributo concordato offre importanti vantaggi. In primo luogo, tutela la certezza giuridica e la reputazione internazionale dello Stato, che non agisce come un Leviatano fiscale, ma come un partner. In secondo luogo, permette alle imprese di negoziare la destinazione delle risorse, invece di confluire nel bilancio pubblico indistinto: i fondi possono essere vincolati a progetti specifici, finanziamento di ammortizzatori sociali, investimenti nella transizione ecologica o digitale, e formazione.

Questo approccio trasforma la logica punitiva della tassazione in una strategia di Responsabilità Sociale d’impresa avanzata. Le grandi aziende, stabilendo pattiziamente l’entità del contributo, ottengono un ritorno reputazionale e la garanzia di un contesto stabile in cui operare. In conclusione, la solidarietà nazionale non si realizza scardinando le regole del diritto, ma attraverso una sinergia pubblico-privata che preservi la crescita del Paese.

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Antonio Mazzocchi