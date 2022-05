Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona di Impruneta (Firenze) alle 17:50, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica Ingv. La scossa di pochi secondi è stata avvertita dalla popolazione sia a Firenze che in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche nel centro di Firenze. Sui social arrivano segnalazioni da tanti utenti che hanno sentito la scossa: “Ballava tutto” dicono. La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48

La scossa si è sentita molto forte in città con tante persone che sono scese in strada e un grande allarme sui social. Sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della forte scossa di terremoto avvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità pubbliche da parte di cittadini che chiedono informazioni. È stata avvertita chiaramente anche a Siena la scossa di terremoto.

“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”. Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito della scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 3.6 e 4.1 della scala Richter che è stata registrata alle 17,50 in provincia di Firenze.

Al momento non sembrano esserci segnalazioni di danni a cose o a persone, nemmeno allo straordinario patrimonio storico artistico di Firenze. “È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la @ProtCivileRT”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter.

È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la @ProtCivileRT — Dario Nardella (@DarioNardella) May 3, 2022

“Scossa di terremoto, all’ultimo piano molto forte,caduto pure quadro. Sinceramente mi sono spaventato”, ha scritto un utente su twitter. E ancora un altro: “Raga, ma che scossa di terremoto c’è stata? Ha tremato tutto il divano, mi è preso un accidente”. “Sentito parecchio forte qui a Firenze pareva di stare in barca”. “Paura! Un rombo improvviso e la casa ha tremato. Io in piedi ho barcollato, e abito a pianterreno. Chissà ai piani alti”. “Sentito molto bene in centro a Siena, all’interno di un palazzo storico, al primo piano, ha tremato tutto”.

