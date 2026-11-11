La Procura chiede di chiudere il fascicolo su Sala, Boeri e Catella. Ma dei tre strati del caso Milano cade solo quello penale: restano l’amministrativo e, soprattutto, il politico. Sono serviti sedici mesi, un Riesame, una Cassazione e qualche quintale di carta stampata per arrivare dove il buon senso era arrivato subito: la Procura di Milano chiede di archiviare Sala, Tancredi, Boeri, Catella, Marinoni e Scandurra. Falso? Escluso. Corruzione? Non provata. E, per il sindaco, nessuna prova capace di reggere un processo. Il “sinallagma corruttivo”, per dirla con il latino curiale della nota della procura, semplicemente non c’era.

Ma il caso Milano, come abbiamo già scritto su queste pagine, è una torta a tre strati. I giudici penali hanno eliminato solo quello superiore, il più appariscente. Resta lo strato amministrativo: quello di un Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8542 del 2025 sul cantiere di via Fauché, ha stabilito che la demo-ricostruzione praticata per anni a Milano, e non solo, non era ristrutturazione edilizia ma nuova costruzione: volumi maggiorati, nessuna continuità con l’edificio demolito, una SCIA al posto del permesso di costruire, se non addirittura di un piano attuativo. Un orientamento che oggi vale per tutta Italia, che nessuna archiviazione potrà cancellare e che complica enormemente le procedure della cosiddetta rigenerazione urbana: una pratica che la legislazione urbanistica, dal 1942 in poi, non ha mai contemplato, interessata com’era a disciplinare l’espansione e non la riqualificazione delle città.

La questione più inquietante, però, è il terzo strato, il più profondo: quello politico. È la critica alla “speculazione immobiliare” avanzata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, oramai in quiescenza, a pesare più di tutto sulla città. Spaventato dalle inchieste, infatti, Palazzo Marino ha presentato una variante al PGT che somiglia a una ritirata: stop alle costruzioni negli isolati interni, piani attuativi estesi a interventi minori, altezze inchiodate all’esistente, Commissione Paesaggio svuotata delle deroghe. Con il risultato che nove associazioni di costruttori e operatori denunciano il blocco della rigenerazione proprio mentre la città chiede trentacinquemila nuove case. È la cancellazione, per decreto di paura, dell’urbanistica operazionale e pragmatica che da Porta Nuova a CityLife ha fatto di Milano l’unica metropoli europea d’Italia. L’archiviazione chiude il fascicolo, non il problema. Nessuno restituirà a Milano gli anni perduti e, ancor più grave, ai cittadini “sospesi” le case che hanno acquistato!

Finché il Parlamento non avrà il coraggio di intervenire con un provvedimento al passo coi tempi e degno di questo secolo, l’urbanistica italiana continueranno a farla i pm e i giudici amministrativi. E la politica, invece di difendere le proprie scelte, continuerà a rinnegarle.

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Sergio Pasanisi