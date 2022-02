Causa conguaglio paga di un euro per agenti della polizia penitenziaria. La notizia ha fatto sobbalzare dalla sedia molti poliziotti e spinto il segretario regionale della Campania dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria, Ciro Auricchio a tuonare: «È assurdo, ci sono colleghi che hanno famiglia e mutui. Subito una correttivo». Il caso riguarderebbe centinaia di agenti. «È singolare quanto ci è stato rappresentato da centinaia di colleghi di polizia penitenziaria ai quali è stato corrisposto, come stipendio per il mese corrente, appena un euro», spiega Auricchio.

«L’ipotesi – aggiunge il sindacalista – è che a titolo di conguaglio siano state applicate delle trattenute, ma ciò che è inconcepibile è che non è stato considerato alcun limite per tali trattenute sullo stipendio base. Quindi quello che sbalordisce è che non sia stata concepita alcuna rateizzazione e che il personale che vive del proprio solo stipendio si sia ritrovato in busta paga l’importo irrisorio di un euro». Al danno la beffa, dunque. Con un generale malcontento e diffuse difficoltà. «Come faranno i colleghi a sostenere le loro spese ordinarie questo mese?», chiede Auricchio sottolineando l’esigenza di «chiarezza al fine di ricorrere con urgenza a dei correttivi che consentano di reintegrare in parte lo stipendio da corrispondere al personale».

La novità in busta paga arriva tra l’altro in un momento di particolare criticità anche fra il personale della polizia penitenziaria, a causa degli effetti della pandemia e delle condizioni di lavoro all’interno degli istituti di pena sempre al limite anche per chi in carcere lavora. Da tempo gli agenti lamentano carenze e difficoltà. Con un euro in busta paga il malcontento sale ora alla stelle.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

© Riproduzione riservata

Viviana Lanza