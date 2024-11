La caccia all’ebreo scatenata ad Amsterdam contro i tifosi dei Maccabi è l’episodio più grave di antisemitismo dal 7 ottobre 2023. Si tratta di un pogrom senza precedenti in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, nella città di Anna Frank trasformata in terra di scorrerie criminali antisemite e islamiste, avvenute nell’assoluta indifferenza delle forze dell’ordine olandesi, allertate da tempo su quanto sarebbe potuto accadere, ma già da tempo trincerate dietro un’inaccettabile pretesa di “obiezione di coscienza” (tradotto: gli ebrei non li difendiamo, se li attaccano la cosa non ci riguarda).

Per ore e ore, gruppi whatsapp di tassisti si scambiavano in diretta informazioni su dove trovare ebrei in fuga, mentre bande di antisemiti indisturbati chiedevano ai passanti di esibire i documenti per provare che non erano ebrei e, se lo erano, venivano violentemente aggrediti. La civile e multietnica Amsterdam si sveglia trasformata in Hamasland, mentre nelle sue strade si assiste a orrori degni del Terzo Reich. È vitale per tutti far sentire la voce di chi non accetta che nuove Notti dei cristalli ripiombino l’Europa nell’incubo antisemita che negli anni Trenta l’ha portata alla catastrofe.

È vitale per l’Europa denunciare la vergogna di un’informazione che maschera da “scontri tra ultras” un vero e proprio pogrom antisemita. Svegliamoci tutti, a essere a rischio non è solo l’incolumità degli ebrei ma la libertà di ogni europeo. Vediamoci tutti davanti all’Ambasciata d’Olanda lunedì 11 novembre alle 16, in Via Michele Mercati 8. Il Riformista aderisce e partecipa all’iniziativa

Stefano Parisi