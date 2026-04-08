Una distrazione quotidiana che ha messo in luce la bontà e l’onestà di una coppia di anziani e che ha evitato al protagonista della storia un bel grattacapo. È un racconto a lieto fine quello che ha riguardato Antonio Cannizzaro ex dirigente sportivo in Coni e Figc, residente a Tolfa, che come raccontato dal Messaggero stava rientrando da una finale di Coppa Italia Serie D, che ha visto sfidarsi Pistoiese e Ancona, quando fermandosi in un autogrill per fare rifornimento di carburante e mettere qualcosa sotto i denti ha appoggiato il telefono e il portafoglio sul tetto della macchina, consumando il suo pasto per poi ripartire.

Uomo perde portafoglio all’autogrill, più tardi lo chiama una coppia di anziani

È bastato poco per rendersi conto della dimenticanza, qualche chilometro, stando al racconto di Antonio: “Dopo cinque minuti mi sono reso conto di non avere più lo smartphone, ho fatto inversione appena possibile e sono tornato indietro”. I due oggetti sono caduti a pochi istanti dopo aver riacceso il motore dell’auto: il telefono è stato recuperato grazie ad una chiamata, ma del portafogli nessuna traccia.

Il gesto della coppia di anziani

Quel che Antonio non sapeva però è che erano stati due anziani a ritrovarlo e a metterlo da parte. I due erano diretti da Spoleto a Terni e qualche ora più tardi lo hanno contattato personalmente. “È bastato poco per collegare il loro accento umbro al ritrovamento del mio portadocumenti, e li ho subito ringraziati”, racconta. La coppia composta da Franca e Marcello gli ha restituito tutto al più presto: “Persone squisite, a breve tornerò in Umbria per ringraziarli ulteriormente”, ha aggiunto Antonio. “Mi hanno evitato disagi e possibili conseguenze ben più serie. Questa storia merita di essere raccontata per fiducia nel prossimo”

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Luca Frasacco