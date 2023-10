Giovedì scorso la denuncia ai carabinieri di Conselve (Padova): “Qualcuno ha rubato un blocco di 100 gratta e vinci dalla mia cartoleria”. Così, la titolare di un negozio ad Arre si era rivolta alle autorità spiegando che fino al giorno precedente il mazzetto fosse al suo posto e che comprendeva biglietti da 3€ l’uno.

Dopo aver riflettuto sui clienti che erano entrati nel negozio, è riuscita a fornire ai militari alcune informazioni utili per avviare le indagini. I carabinieri sono quindi partiti all’ispezione di tutte le ricevitorie della zona fino a quando, venerdì, hanno individuato quella giusta.

Una signora si era presentata per incassare la vincita di 25 biglietti per un totale di 200 euro, e aveva subito speso parte della somma per acquistare una stecca di sigarette. Interrogata dai carabinieri, ha sostenuto di aver casualmente trovato i biglietti, senza fornire ulteriori dettagli, ma ha ammesso di essere responsabile per aver cercato di riscuotere i premi.

Solo successivamente, riporta il Mattino di Padova, la donna – ben nota in paese – ha dovuto confessare di aver incassato la somma senza alcun diritto. Ora dovrà affrontare un processo davanti al giudice per rispondere all’accusa di ricettazione.

