Il Superenalotto ha raggiunto il suo record con il montepremi più alto di sempre: 371 milioni di euro, la cifra più alta di tutte le lotterie mondiali. E nella geografia dei vincitori la Campania si aggiudica il record del ’6’: sono ben 14 le vincite milionarie nella regione. E il record nazionale lo detiene il Bar “Paradiso di Stelle” di Atripalda, piccolo centro di 10mila anime in provincia di Avellino dove sono state vendute ben 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro con una giocata di 5 euro. Dunque i fortunati vincitori che hanno giocato 5 euro ora si ritrovano in tasca più di 4 milioni, realizzando così il sogno di tanti italiani.

Impossibile individuare chi possano essere i fortunati vincitori. Armando Coppola, il titolare del fortunato bar ha spiegato che il bar si trova sulla via Appia, una strada molto di passaggio a breve distanza dallo svincolo autostradale e dalla ferrovia. “Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l’una, sono tra le più acquistate dagli utenti, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa”, ha spiegato intervistato dal Corriere della Sera.

E non è la prima volta che la fortuna bacia il “Paradiso”: “La nostra attività è molto fortunata al SuperEnalotto — racconta Armando — perché non è la prima volta che, attraverso la Bacheca dei Sistemi, viene centrato il 6. Pochi anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, il jackpot di oggi fa più scalpore perché si tratta del montepremi più alto al mondo”

Le regioni più premiate, la Campania in testa

Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot, diventando in un quarto di secolo un fenomeno popolare in tutta Italia. Nelle prime 5 vincite, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro.

Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.

Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Dove sono state comprate le quote

6 – Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 – Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 – Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 – Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 – Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

3 – Tabacchi nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

2 – Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 – Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 – Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 – Bar pasticceria dolci sfoglie – via dei pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 – Tabacchi Castaldo – via oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 – Tabaccheria arcobaleno – via del lagaccio 66 – Genova

1 – Tabacchi stadio – via Novara 123 – Milano

1 – Sisal entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 – Café central – statale 31 alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 – Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 – Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 – Bar h – via sospello 146 – Torino

1 – Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 – Tabaccheria del domm – via dogana 1 – Milano (mi)

1 – Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (bg)

1 – Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-maderno (Bs)

1 – Bar tabacchi ca’ rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 – Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 – Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 – Alba chiara via oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 – Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 – Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 – Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 – Tabacchi n 16 – via po’ 31 d – Cattolica (Rn)

1 – Tabaccheria Gualandi Marcello – via gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 – Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo)

