Bacheca dei Sistemi: si chiama così lo strumento che ha permesso la vincita da record, monstre, al Superenalotto. 371 milioni di euro, il montepremi più alto di sempre. Bottino che sarà distribuito tra 90 persone che hanno giocato 5 euro ognuno: circa quattro milioni di euro a testa. Era dal 22 maggio 2021 che il 6 mancava all’appello, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, in provincia di Fermo.

La sestina vincente: 1, 38,47, 52, 56, 66. Jolly 72 – SuperStar 23. I vincitori avranno 90 giorni di tempo per riscuotere la vincita. Il pagamento sarà accreditato al 91esimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. La vincita di ieri supera il record del 2019 a Lodi: 209 milioni di euro. 14 le vincite in Campania, la Regione che vanta più partecipanti alla bacheca vincitrice, 6 al Bar Paradiso di Stelle ad Atripalda, in provincia di Avellino.

“Il nostro bar è situato in una strada di passaggio quindi l’affluenza dei clienti è molto alta. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l’una, sono tra le più acquistate, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa“, ha detto ad Agimeg il proprietario del bar.

Le vincite da 4.123.704,71 euro sono andate così distribuite: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna. Il Superenalotto, in 25 anni di storia, ha distribuito 125 jackpot. La Campania (di nuovo) è la Regione che può vantare più vincite: 18 in tutto. Le estrazioni del Superenalotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Cos’è la Bacheca dei Sistemi

La Bacheca dei Sistemi è uno strumento per acquistare online quote di sistemi SuperEnalotto “preparate dai professionisti Sisal”, come si legge sul sito ufficiale. I Sistemi sono giocate composte da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono in questa maniera di realizzare vincite multiple. Ad esempio: con un sistema da 7 numeri, indovinandone 4, centri 3 volte il ‘4’ e 4 volte il ‘3’.

I Sistemi sono divisi in carature (quote) accessibili a tutti. Le carature possono essere ordinarie, se i sistemi sono confezionati dai ricevitori, e speciali, se i sistemi sono preparati dai professionisti Sisal. Il loro costo dipende dalla grandezza del sistema e dal numero di quote che lo compongono. Sul sito Sisal si possono trovare quote da 5 a 999 euro. Per esempio, un sistema formato da 10 numeri al costo di 100€ viene suddiviso in 10 quote al costo di 10€ ciascuna. Per ognuno dei sistemi disponibili in bacheca si possono giocare più quote.

