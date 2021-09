Quella del Gratta e Vinci da 500mila euro sottratto all’anziana signora dal tabaccaio che si è dato alla fuga ha appassionato in tanti. Ma per la signora la vicenda volge al lieto fine. La nonnina ha finalmente incassato il premio. La procedura avviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è completata prima con il bonifico da 500mila euro e poi con la conferma che i soldi sono arrivati sul conto corrente della 69enne napoletana.

Dalla scorsa settimana la signora ha però dovuto lasciare il suo quartiere: la notizia era troppo nota e la signora non riusciva a trovare pace tra curiosi e quanti si palesavano per chiedere aiuto economico. Della signora non si sa molto ma ha voluto ringraziare quanti l’hanno aiutata, Procura, carabinieri e agenzia delle dogane, tramite il suo avvocato.

“Una vicenda che potenzialmente sarebbe potuta durare mesi si è conclusa positivamente in pochi giorni grazie all’encomiabile impegno di tutte le figure pubbliche coinvolte – ha detto il penalista Claudio Botti – non possiamo che esprimere a nome dell’interessata grande soddisfazione ed un sincero ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile la piena e definitiva tutela dei diritti di chi è stata vittima di questo fatto increscioso”.

“L’eccellente lavoro investigativo della Procura di Napoli, del sostituto procuratore Enrica Parascandolo e dei carabinieri della compagnia Stella ha infatti garantito la rapida ricostruzione dei fatti ed ha al contempo consentito l’immediato recupero del titolo trafugato. Al contempo, la pronta attivazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha offerto alle stesse forze dell’ordine ed all’interessata piena disponibilità nell’individuazione della procedura idonea a definire nel modo più celere e sicuro l’intera vicenda”. Intanto il tabaccaio, Gaetabno Scutellaro, resta in carcere a Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di furto.

