Le immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’abitazione parlano chiaro. Uno schiaffo, che gli ha fatto volare via gli occhiali, e la minaccia di un Tso. Tutto ripreso chiaramente in un video.

Questo è il racconto di un 32enne di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, che ha denunciato un maresciallo dei carabinieri, Fabio Ceccarelli, ripreso dalle telecamere installate nella casa del giovane mentre alza le mani per colpirlo. Il 32enne, Michael Abatecola, ha sporto denuncia il 16 agosto, allegando come prova proprio i video della sua abitazione (diffusi da Tuscia Web) che ritraggono il militare e il momento dello schiaffo.

Due giorni prima, il 14 agosto, ha raccontato Abatecola, i militari avevano bussato alla sua porta di casa dopo che una vicina, settantenne, si era lamentata per la musica alta. Di qui l’intervento dei carabinieri, e del maresciallo Ceccarelli, poi ripreso nei video.

Ceccarelli chiede al ragazzo “chi è che hai insultato, con chi ce l’avevi?” e poi subito alza la mano, mirando al volto, schiaffeggiandolo e concludendo: “Portatelo in caserma”. Nella denuncia si ipotizzano vari reati, dalle lesioni allo stalking passando per il sequestro di persona. Sulla vicenda indaga la Procura e, sul comportamento del militare, anche l’Arma ha avviato un procedimento disciplinare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo