Sarebbero stati ammazzati perché sorpresi a rubare limoni in un fondo agricolo. E’ questa una delle ipotesi degli investigatori in seguito al ritrovamento, nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno, di cadaveri di due cugini di 31 e 30, uccisi a colpi d’arma da fuoco nelle campagne delle frazione Pennisi del comune di Acireale, in provincia di Catania.

Le vittime si chiamavano Vito Cunsolo e Virgilio Cunsolo Terranova, vivevano in un rione popolare (Librino) e la segnalare la loro scomparsa sono stati alcuni parenti preoccupati dal mancato rientro la sera precedente. Dopo una giornata di ricerche, il drammatico epilogo in serata in una zona dedita soprattutto alla coltivazione di limoni.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri e una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, che indagano, è che qualcuno abbia esploso dei colpi di arma da fuoco dopo averli sorpresi nel fondo agricolo. Tra le posizioni al vaglio della Procura di Catania, che ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio, anche quella di uno dei proprietari degli agrumeti della zona e di alcune persone che in passato hanno assicurato la ‘guardiania’. Le indagini sarebbe a buon punto e nelle prossime potrebbero arrivare ad una svolta.

seguono aggiornamenti

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano