Intorno alle 17,30 del pomeriggio del 4 ottobre tutto il network facente capo a Facebook che comprende, oltre il celebre social network anche Whatsapp e Instagram, è andato down. Il disservizio, registrato a livello globale, ha scatenato la rete con decine di meme. Fatto che, ogni volta che succede, rende ancor più clamorosa la cosa è che le uniche notizie si riescono a reperire su Twitter, social network ‘nemico’ di Facebook e di Mark Zuckerberg.

In Italia il down si è registrato proprio nel mezzo dello spoglio elettorale. Infatti alle 15 sono stati chiusi i seggi nelle grandi città e attualmente è in corso la conta dei voti per capire chi ha vinto e chi ha perso. Persino Enrico Mentana durante la sua consueta #maratonamentana di commento alle elezioni amministrative ha detto del down di Whatsapp che crea una serie di disservizi dal punto di vista della comunicazione proprio in questi momenti.

Gli hashtag riferiti ai vari down sono subito schizzati in testa alle tendenze su Twitter. Proprio attraverso l’account ufficiale Facebook ha fatto sapere che “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

