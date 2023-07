La vacanza non è bastata a Carlo Calenda per tranquillizzarsi ed evitare l’ennesimo scivolone sui social. Di domenica il leader di Azione era infatti in uno stabilimento balneare a Capalbio, sulla costa toscana, e raccolte un po’ di voci ed opinioni, si è lasciato andare ad un j’accuse molto forte contro l’amministrazione comunale di Orbetello per la presenza di plastica in spiaggia: “Il litorale toscano altezza Capalbio Ansedonia è da giorni letteralmente invaso dalle plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello che così pulisce la Laguna in mare. Poi parliamo di ambiente e idrogeno”, è stato il suo post Instagram, corredato di foto.

Immediata la replica degli utenti, ma anche e soprattutto quella di Andrea Casamenti, Sindaco di Orbetello, il cui comune è stato a quanto pare ingiustamente accusato: “Le plastiche che escono dalla laguna non si era mai sentita. Sicuramente è Scherzi a parte. Mi chiedo se il dott. Calenda abbia idea di cosa sia la Laguna di Orbetello. Nella laguna ci sono le alghe e non le plastiche e le alghe sono bloccate da uno strumento che si chiama sgrigliatore sempre in funzione. Le plastiche vengono portate dal mare a prescindere e nel Comune di Orbetello vengono tolte ogni giorno tramite addetti. Mi chiedo se un leader nazionale possa scrivere queste castronerie senza prima informarsi, magari chiamando i diretti interessati che avrebbero potuto spiegargli, evitandogli una brutta figura”.

La tesi del Sindaco di Orbetello è stata confermata a Repubblica Firenze dalla Cooperativa di pescatori che opera in laguna: “Hanno detto una stupidaggine a Calenda”, ha dichiarato il Presidente. “E’ impossibile che dalla laguna esca qualcosa, perché il materiale viene messo in un container portato via dagli operatori ecologici”, ha aggiunto con una tesi che sempre a Repubblica Firenze è stata confermata da Legambiente grossetana.

Non sono mancati molti commenti negativi sotto il post del leader di Azione: “Carletto assumi un social media manager, ti prego!!! Te lo chiedono tutti i tuoi elettori!”, è il commento di un utente mentre un altro lo definisce “Uno dei post più autolesionisti della storia dei social media” ed un altro ancora gli ricorda che “la colpa magari è degli incivili che buttano plastica: Super autogoal questo post”.

