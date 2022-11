Addio a nonna Rosetta, celebre volto di Casa Surace, la factory e casa di produzione campana nata a Napoli nel 2015 e originaria di Sala Consilina che con i suoi video è diventata virale sui social. Rosetta Rinaldi è scomparsa all’età di 89 anni. Nata a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, si è trasferita a Sala Consilina, nel Salernitano, con la sua famiglia.

Per una vita casalinga, è diventata virale sui social, apprezzata per la sua spontaneità e praticità, per un caso fortuito. In una recente intervista a Il Mattino, nonna Rosetta spiegò come nacque la proficua collaborazione con i ragazzi di Casa Surace. “Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”. Il nipote è Beppe Polito, scenografo del gruppo.

Casa Surace commenta così la scomparsa: “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Quasi un anno fa, nel gennaio del 2022, nonna Rosetta si era detta anche disponibile a prendere il posto del presidente uscente della Repubblica (poi rieletto) Sergio Mattarella.

Ospite della trasmissione “Vieni da me” su Rai 1, nel febbraio 2020, nonna Rosetta raccontò l’inaspettata popolarità: “Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondata dai giovani e questo mi fa stare bene”.

I video girati da Nonna Rosetta con casa Surace sono stati tradotti anche in cinese e portoghese, e hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.

