Il rapper americano Coolio è stato trovato morto nel pomeriggio del 28 settembre nel bagno dell’abitazione di un amico a Los Angeles. A riferirlo all’Associated Press il manager Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso, sopraggiunto presumibilmente per un arresto cardiaco.

Coolio, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, aveva 59 anni ed era considerato tra i rappresentati più importanti della scena hip-hop degli anni ’90. Nel corso degli anni ha interpretato il ruolo di attore in una ventina di film. Con il brano ‘Gangsta’s Paradise‘ ha vinto un Grammy per la migliore performance rap da solista nel 1995, colonna sonora poi del film di ‘Dangerous minds’ (Pensieri pericolosi, ndr).

Coolio ha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli anni ’80, ma è diventato famoso a livello mondiale nel 1995 proprio con ‘Gangsta’s Paradise’. Con un gancio ripreso dal brano ‘Pastime Paradise’ di Stevie Wonder del 1976, la canzone ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 paesi e diventando il brano numero uno di Billboard nel 1995. Altro brano che ha riscosso notevole successo è “Fantastic Voyage”.

“Vorrei rivendicare questo Grammy a nome dell’intera nazione hip-hop, della costa occidentale, della costa orientale e in tutto il mondo, uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo”, aveva dichiarato sul palco mentre ritirava il premio. Parole che però vennero smentite dai fatti con la feroce faida tra le comunità hip-hop delle due coste, che tolse la vita a Tupac Shakur e The Notorious B.I.G.

Nato a Monssen, in Pennsylvania, a sud di Pittsburgh, Coolio si è trasferì a Compton, in California. Da adolescente trascorse un po’ di tempo nel nord della California, dove sua madre lo mandò perché riteneva che la città natale fosse troppo pericolosa. Così come raccontato da lui stesso in diverse interviste, iniziò a rappare a 15 anni.

Tra le migliaia di persone che hanno ricordato l’artista c’è anche Michelle Pfeiffer, protagonista del film Pensieri pericolosi. In un post su Instagram l’attrice scrive: “Ho il cuore spezzato alla notizia della morte di Coolio. Una vita finita troppo presto. Non posso ricordarlo se non come una persona gentile. A distanza di 30 anni continuo ad aver i brividi ascoltando la sua canzone, “Gangsta’s Paradise”.

