“Ciao mammina, sei stata dolce come gli struffoli e tosta come il battipanni. Grazie per tutto quello che mi hai dato, ti porterò sempre con me”. E’ Marco Messina, dub master e campionatore dei 99 Posse, ad annunciare sui social la scomparsa della madre Carmelina Piano, storica e apprezzata professoressa d’italiano al liceo Antonio Genovesi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, rivolti allo stesso Messina e alla sorella Mara, che in queste ore si stanno susseguendo sui social. Nel gruppo dedicato allo storico liceo presente in piazza del Gesù a Napoli, c’è chi ricorda la docente: “Fu la mia insegnate di italiano in terza liceo, così si chiamava allora l’ultimo anno, ed era in sezione A. Per me era anche un’amica di famiglia, i miei genitori la conoscevano da sempre, io la ricordo da quando ero una bambina… Siamo vicini ai figli, Marco e Mara Messina”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano