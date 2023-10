Dopo quasi cinque mesi, la stagione estiva potrebbe chiudere i battenti. Dopo settimane di caldo anomalo, con temperatore anomale per il mese di ottobre e spiagge ancora affollate, nel prossimo fine settimana potrebbe arrivare l’autunno ‘grazie‘ a un vortice ciclonico che raggiungerà l’Italia provocando un’intensa ondata di maltempo. A sostenerlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Se i prossimi giorni saranno ancora prettamente di stampo estivo, dal weekend le cose inizieranno a cambiare e già da lunedì 16 ottobre l’Italia si troverà a fare i conti con una pericolosa ondata di maltempo.

Poche ore ancora d’estate, con l’anticiclone africano che continuerà a proteggere l’Italia garantendo un’atmosfera stabile su tutte le regioni, poi è prevista una ondata di piogge che dovrebbero far calare anche le temperature, adeguandole alla media stagionale. Il cielo sarà prevalentemente sereno soltanto in Liguria, sull’alta Toscana e sul Triveneto la nuvolosità potrà essere più presente, talvolta anche con un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto. Non mancheranno alcune nebbie, soprattutto sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Questa situazione cambierà radicalmente nel corso del weekend. Le correnti instabili atlantiche acquisteranno sempre più vigore e riusciranno a scalzare lo strapotere dell’anticiclone che sarà costretto ad abbassarsi di latitudine. Nel corso del fine settimana l’aria più instabile porterà le prime piogge al Nordovest e poi sul Triveneto, localmente sull’alta Toscana, ma sarà dalla prossima settimana che il cambiamento del tempo si farà più marcato.

Tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre un ciclone nato sull’oceano Atlantico e diretto verso la Spagna e raggiungerà in poco tempo l’Italia. Ciclone alimentato da aria più fresca in quota e sospinto da impetuosi venti di Libeccio e di Scirocco. Piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese. Le temperature subiranno un brusco crollo. Se adesso, infatti, si trovano sopra la media del periodo di quasi 10°C, dalla prossima settimana si scenderà addirittura sotto la media di 5-7°C. Così di giorno, oltre alla pioggia farà pure fresco con non più di 13-16°C al Nord e 18-21°C al Centro. Un clima mite invece interesserà il Sud, a tratti ancora caldo in Sicilia. Singolare il paradosso registrato in Alto Adige dove in questi giorni le temperature sono ancora estive mentre, 10 anni fa, venivano registrate invece le prime nevi.

