Tragedia in Turchia, dove un aereo militare cargo C-130 con a bordo venti persone è precipitato al confine della Georgia. È stato l’esercito di Ankara a comunicare l’incidente, dopo che il velivolo era decollato da una base militare in Azerbaigian in direzione Turchia. L’aereo stava volando a un’altitudine di circa ottomila metri quando ha iniziato a perdere quota. Un filmato dell’incidente, trasmesso dall’emittente privata turca NTV, da altri canali locali e diffuso sui social, mostra l’aereo che scende in picchiata lasciando una scia di fumo bianco. Al momento, l’esercito turco ha raggiunto il luogo dello schianto per le operazioni di soccorso, avviato contemporaneamente anche dalle autorità georgiane. Il presidente Erdogan ha confermato la presenza di vittime senza specificare il numero.

In aggiornamento

🔴 تحطم طائرة تركية.. أكدت القوات الجوية التركية أن أحد طائرتها من طراز C-130 تحطمت اليوم. الطائرة سقطت بين حدود أذربيجان وجورجيا، وكانت تحمل التسجيل العسكري 68-01609. pic.twitter.com/oxuHpraeSM — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) November 11, 2025

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco