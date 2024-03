L’ultimo incidente mortale di un velivolo Ilyushin Il-76 risale a questa mattina precipitato nella regione di Ivanovo, 250 chilometri a nord-est di Mosca. Questo l’ennesimo di una lunga serie di incidenti che hanno coinvolto questa tipologia di aereo militare e gli sono valsi l’infausto soprannome di aereo maledetto.

Ben 13 mezzi distrutti in 50 anni

Questa tipologia di velivolo è rimasta coinvolta in numerosi incidenti, in 50 anni ben 13 mezzi sarebbero andati distrutti. Nel 1996 uno fra i più catastrofici: persero la vita 396 persone. La prima volta in volo risale al 25 marzo 1971, ai comandi del pilota collaudatore I.E. Kuznecov

Ilyushin Il-76 progettato fra gli anni ‘60 e ‘70

Utilizzato come aereo cargo per merci che richiedono l’utilizzo di una rampa di carico, è stato progettato fra gli anni ‘60 e ‘70. Lo sviluppo dell’Ilyushin Il-76 risale a quando il ministero dell’Industria aeronautica sovietica decise di dotare le proprie forze aeree di un nuovo mezzo da trasporto militare medio dotato di quattro motori turboventola, adatto a compiti di prima linea e in grado di effettuare lanci di paracadutisti, equipaggiamento e beni militari tramite aviolanci.

L’incidente a Belgorod dello scorso 24 gennaio

Il 24 gennaio nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina, si è schiantato un aereo da trasporto militare russo: secondo quanto ricostruito si tratterebbe di un Ilyushin Il-76, un quadrimotore cargo multiuso a medio-lungo raggio

L’incidente più grave degli ultimi anni

Questa tipologia di aereo negli anni è rimasta coinvolta numerosi incidenti: in 50 anni ben 13 mezzi sarebbero rimasti distrutti. Tra gli scontri più catastrofici c’è quello del 12 novembre 1996, quando il volo Kazakhstan Airlines 1907 entrò in collisione con il volo Saudi Arabian Airlines 763 sulla cittadina indiana di Charki Dhadri, provocando 349 vittime. Fu ritenuto responsabile il pilota kazako, che non rispettò le indicazioni del controllore di volo

L’incidente del 2010 in Pakistan

Nel novembre 2010 precipita un altro esemplare, questa volta in Pakistan. Si tratta dell’aereo della georgiana Sun Way, con base tecnica all’aeroporto Internazionale di Tbilisi. Cade su un complesso residenziale della Marina a Dalmia, nel quartiere di Gulistan-e-Johar: pochi minuti prima era decollato dall’aeroporto Internazionale Jinnah di Karachi. Morirono gli otto membri dell’equipaggio e quattro operai edili che si trovavano nell’edificio in costruzione su cui il velivolo è precipitato. Tra le possibili cause la collisione dell’aereo cargo georgiano con uno stormo di uccelli dopo il decollo

Le parole del Ministero della Difesa russo in relazione all’incidente di questa mattina

“Secondo il rapporto sul posto, la causa dell’incidente è stato l’incendio a uno dei motori durante il decollo dell’aereo. Una commissione del comando principale delle forze aerospaziali russe è volata all’aeroporto di Ivanovo per stabilire le cause dell’incidente aereo”, ha detto il dipartimento.

A bordo otto membri dell’equipaggio e sette passeggeri

L’aereo militare Il-76 si è schiantato durante il decollo nella regione di Ivanovo. A bordo c’erano 15 persone: otto membri dell’equipaggio e sette passeggeri. La causa dell’incidente è stato l’incendio di uno dei motori durante il decollo». È quanto dichiara il ministero della Difesa russo.

