I cittadini di Fiumicino riconoscono il ruolo strategico per il territorio dell’aeroporto Leonardo da Vinci e guardano con favore al suo Piano di sviluppo sostenibile, che prevede anche la realizzazione di una quarta pista.

Il dato principale è netto: il 73% degli intervistati esprime un’opinione positiva sul progetto di sviluppo dello scalo, a fronte di un 16% che ne dà una valutazione negativa. È quanto emerge dall’indagine realizzata da Youtrend su un campione di 1005 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Fiumicino, sui temi della mobilità aerea e del piano di sviluppo dello scalo più grande d’Italia. Un orientamento favorevole che conferma come l’hub della Capitale venga percepito come infrastruttura fondamentale su scala nazionale e internazionale, oltre che come una risorsa essenziale per la comunità locale.

In particolare, il Piano di sviluppo viene considerato come un’opportunità concreta per l’occupazione e per la crescita economica del territorio. Quasi un residente su due indica, infatti, la creazione di nuovi posti di lavoro come il principale beneficio atteso del progetto di espansione dello scalo. Tra gli altri aspetti positivi sottolineati, anche le maggiori opzioni di viaggio, il miglioramento dell’efficienza del trasporto aereo e la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali. La domanda su quale sia oggi il rapporto tra l’aeroporto e la comunità locale restituisce un quadro complessivamente favorevole. La presenza dello scalo viene valutata positivamente in particolare sul fronte dell’occupazione e del lavoro (da quasi tre quarti degli intervistati) e sulla qualità della vita (64% di valutazioni positive). Il territorio, quindi, non sembra leggere l’aeroporto come un elemento esterno o distante, ma come un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo locale.

Nel complesso, lo scenario che emerge è quello di una comunità che riconosce il valore dell’aeroporto e guarda al suo sviluppo come a una leva di crescita, occupazione e modernizzazione. Una base di fiducia che consente di affrontare la prossima fase del progetto come un’occasione per rafforzare ancor più il legame tra infrastruttura, territorio e cittadini.

Nota metodologica

L’indagine è stata realizzata da Youtrend per Aeroporti di Roma tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1.005 residenti maggiorenni nel Comune di Fiumicino. Le interviste sono state condotte con metodologia mista CAWI, CAMI e CATI. Il margine di errore è pari a ± 3,1%, con intervallo di confidenza al 95%.

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